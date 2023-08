Tak było na święcie gminy Osielsko. Impreza zamiast dożynek w powiecie bydgoskim [15.08.2023]

Wielką niespodziankę sprawił Aeroklub Bydgoski, który przywiózł do Żołędowa szybowiec. Można było nie tylko go z bliska obejrzeć, ale także wejść do środka i siąść na fotelu pilota. Do uprawiania sportów lotniczych zachęcali w Żołędowie nie tylko działacze, także wychowanek Aeroklubu Bydgoskiego 18-letni Michał Kaczmarek, szybowcowy mistrz Polski juniorów, mieszkaniec Osielska.