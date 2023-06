Tak było w Lubostroniu na Święcie Województwa 2023. Prawie 700 osób zaśpiewało "Hej sokoły". To rekord Polski [zdjęcia, wideo]

Tak wyglądało bicie rekordu we wspólnym śpiewaniu pieśni "Hej sokoły. Zobacz wideo:

Lubostroń gościł miłośników muzyki i wspólnego śpiewania. Zjechali goście z różnych zakątków Kujaw i Pomorza. Najliczniejsza grupa zgromadziła się przed pięknie udekorowaną sceną (była to specjalna konstrukcja na schodach głównych wiodących do pałacu), by wspólnie odśpiewać pieśń "Hej sokoły".