Tak czas poza boiskiem spędza Andrij Szewczenko. Żona modelka, synowie ze sportowym zacięciem [zdjęcia]

Andriej Szewczenko od kilku dni jest wymieniany w ścisły gronie kandydatów do objęcia funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Ukrainiec ma 46 lat. Piłkarską karierę zaczynał w Dynamo Kijów. Największy sukces klubowy osiągnął jednak z AC Milan, z którym w 2003 roku wygrał Ligę Mistrzów. Rok później został wyróżniony Złotą Piłką "France Football".

W 2006 roku przeniósł się do Chelsea, karierę kończył w Kijowie. Dla reprezentacji Ukrainy zagrał w 111 meczach i strzelił 48 goli - był najskuteczniejszym zawodnikiem w historii kadry.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Szewczenko próbował swych sił w polityce, ale po przegranych wyborach wrócił do futbolu. Został asystentem selekcjonera kadry Ukrainy Mychaiło Fomenki. Po nieudanym Euro 2016 objął reprezentację Ukrainy, którą w kolejnych mistrzostwach Europy doprowadził do ćwierćfinału. Potem niespodziewanie rozstał się z kadrą, co do dziś jest przyczyną różnych domysłów, dlaczego tak się stało. W październiku objął Genoę, ale już w styczniu przestał być jej trenerem, choć cały czas ma ważny kontakt.