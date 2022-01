Tak długo możemy mrozić mięso, ryby, warzywa. Takie terminy są bardzo ważne [lista]

Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele produktów czy przyrządzonych potraw jesteśmy w stanie zamrozić bez żadnego uszczerbku na ich jakości. To szczególnie przydatna informacja w okresie Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, gdy tradycyjnie przygotowujemy za dużo jedzenia.

Jeśli po świętach do zamrażarki schowaliśmy bigos, pasztet czy roladę, to nie mamy powodów do niepokoju. Te dania można mrozić. Na czele listy świątecznych rarytasów, którym mrożenie wręcz służy, jest bigos. Odmrażany i wielokrotnie podgrzewany nic nie traci ze swojego aromatu, zyskuje za to dodatkowe walory smakowe.