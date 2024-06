Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! [5.06.24]

Życie prywatne Grażyny Torbickiej - klucz do udanego małżeństwa

Ile lat ma Grażyna Torbicka?

Grażyna Torbicka urodziła się 24 maja 1959 roku w Pszczynie, w województwie śląskim. Niedawno skończyła więc 65 lat. Jej mamą Krystyna Loska, polska spikerka, prezenterka i konferansjerka. Jaj tatą natomiast - Henryk Loska, działacz sportowy, który związany był między innymi z Górnikiem Zabrze i polska reprezentacją.

Grażyna Torbicka chodziła do dwóch podstawówek: do Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach oraz do Szkoły Podstawowej nr 57 im. Juliana Marchlewskiego w Katowicach. Jest absolwentką Liceum im. Stefana Batorego oraz Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.