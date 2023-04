Tak dziś wygląda Krystyna Podleska - metamorfoza po latach. Gwiazda PRL i bohaterka filmu "Miś" ma 75 lat [25.04.23]

Tak teraz wygląda Krystyna Podleska - gwiazda PRL i bohaterka filmu "Miś"

Krystyna Podleska zdobyła popularność dzięki roli Aleksandry Kozeł, kochanki Ryszarda Ochódzkiego, głównego bohatera filmu "Miś" z 1981 roku w reżyserii Stanisława Barei.

Krystyna Podleska urodziła się w Londynie w 1948 roku. Marzyła, by zostać baletnicą, jednak nie udało jej się skończyć szkoły baletowej. Rodzina Podleskich przyjechała do Polski dopiero w 1958 r., gdy Krystyna Podleska miała 10 lat. Od tego czasu regularnie przyjeżdżała do Polski.

Ukończyła też Webber Douglas Academy of Dramatic Art. Dyrektor szkoły zasugerował, że w karierze aktorskiej może pomóc zmiana nazwiska. Dlatego Krystyna Podleska znana jest również jako Christine Paul.