Tak dziś wygląda kultowy "Laska" z filmu "Chłopaki nie płaczą". Oto jak zmienił się Tomasz Bajer [21.04.23]

Komedia kryminalna "Chłopaki nie płaczą" w reżyserii Tomasza Lubaszenki szybko stała się ogólnokrajowym hitem. Do kin przyciągnęła ponad pół miliona widzów. Sukces komercyjny filmu przypisuje się między innymi doskonale dobranej obsadzie. Na ekranie pojawił się między innymi Maciej Stuhr, Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz, Michał Milowicz czy Bohdan Łazuka. Ogromną sympatią widzów do dzisiaj cieszy się postać "Laski", syna "króla sedesu", którą doskonale zagrał Tomasz Bajer.

Tomasz Bajer studiował filozofię w Poznaniu, co mogło być pomocne przy głoszeniu filozoficznych sentencji "Laski", które bawiły widzów do łez: "Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie – co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robi", "Człowieku, nie bądź takim materialistą, trzeba się wyluzować".

