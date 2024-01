Tak dziś wygląda Maciek Lubicz z "Klanu". Piotr Swend ma już 35 lat - zobaczcie zdjęcia [30.01.2024 r.]

Jak Piotr Swend trafił do serialu "Klan"?

- Chodziłem do szkoły podstawowej z moją siostra bliźniaczką Asią. Do szkoły przyjechali ludzie z obsługi filmowej. Pani Teresa stwierdziła, że Piotr bardo nadaje się do filmu - wspominał w programie "Pytanie na śniadanie" Piotr Swend.

Trafił na zdjęcia próbne. I tam uczył się tekstów z aktorami. A że ma dobrą pamięć i zmysł aktorski, szybko zaprzyjaźnił się z ekipą filmową, a widzowie go pokochali.

- Twórcy nie bardzo chcieli ten wątek, ale my się uparliśmy. Jego pierwszą kwestią było: "Lecą ptaszki, lecą". Było w tym coś wyjątkowego, magicznego. Czuliśmy taką misję, że warto wprowadzić ten temat - mówiła w rozmowie z natemat.pl Małgorzata Ostrowska-Królikowska, serialowa mama Maćka.

Przekonywała również, że rodzicom dzieci z zespołem Downa ten serial bardzo pomógł.