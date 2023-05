Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Wkrótce skończy 56 lat. "Widać, że dba o siebie". Zobaczcie jej zdjęcia! [26.05.2023]

Nicole Kidman urodziła się 20 czerwca 1967 roku w Honolulu w USA.

Potem grę aktorską Nicole Kidman mogliśmy podziwiać w takich filmach, jak między innymi:

Billy Bathgate

Za horyzontem

Batman Forever

Portret damy

Oczy szeroko zamknięte

Totalna magia

Moulin Rouge!

Za film "Godziny" Nicole Kidman została nagrodzona Oscarem.

W 2001 roku postanowiła spróbować swych sił jako piosenkarka. Utwór "Come What May" zajął nawet 27. miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Ciekawym wyzwaniem okazał się jej duet z Robbim Williamsem. Zaśpiewali razem "Swing When You’re Winning". Piosenka okazała się hitem zarówno w Anglii, jak i w Australii.