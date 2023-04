Tak dziś wygląda "polski hydraulik" ze słynnej reklamy we Francji. Tak mieszka i żyje na co dzień model Piotr Adamski

Tak teraz wygląda polski hydraulik ze słynnej reklamy sprzed blisko dwóch dekad. Piotr Adamski wraca do branży już jako model plus size, znalazł też wielką miłość. Tak wygląda i mieszka teraz Piotr Adamski. Czym teraz zajmuje się słynny "polski hydraulik" - zobaczcie jego prywatne zdjęcia!

Piotr Adamski ma zdrowy dystans do swojej przemiany. Niedawno na Instagramie sam wstawił swoje dwa zdjęcia i zachęcał fanów do komentowania. "2004 - z wybiegu 90 kg, 2022 - z wakacji 130 kg. To co, kiedy lepiej? Dawajcie w komentarzach bez skrupułów". Werdykt był niemal jednogłośny. Oto kilka przykładowych komentarzy: "Ważne żeby, czuć się dobrze ze sobą", "Mężczyzna, a nie chłopak, tak zawsze lepiej" czy "I tu i tu jest klasa".