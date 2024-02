Tak dziś wygląda Savage, czyli Roberto Zanetti, król italo disco. Zobaczcie zdjęcia! [25.02.2024] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Roberto Zanetti urodził się 28 listopada 1956 roku w miejscowości Massa we Włoszech. Niedawno skończył więc 67 lat. Tak wygląda dziś Roberto Zanetti, czyli Savage.

Savage to pseudonim artystyczny włoskiego piosenkarza, króla italo disco, Roberto Zanettiego. Któż nie zna piosenek, które wyniosły go na szczyt między narodowej kariery. To "Don’t Cry Tonight" i "Only You". Nie wszyscy wiedzą, że Savage pisał piosenki dla takich gwiazd lat 80 jak Radiorama, Double You i Corona. Wielki przebój Alexi "Uh la la la" jest również jego autorstwa. Zobaczcie, jak dziś wygląda Robert Zanetti, czyli Savage.