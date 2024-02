Tak dziś wygląda teraz Axl Rose z Guns N' Roses. Właśnie skończył 62 lata - mamy zdjęcia [11.02.2024 r.] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Axl Rose urodził się 6 lutego 1962 roku w Lafayette w stanie Indiana w USA. Właśnie obchodził więc swoje 62. urodziny. Był dzieckiem bardzo młodych rodziców. Jego mama miała wówczas 16 lat, a jego ojciec był od niej o 4 lata starszy. Nie miał łatwego dzieciństwa. Rodzice szybko się rozeszli, potem ojciec został zamordowany. Niedawno Axl Rose skończył 62 lata. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda lider grupy Guns N' Roses >>>> AKPA Zobacz galerię (13 zdjęć)

Axl Rose to wokalista i lider legendarnej grupy Guns N' Roses, która na przełomie lat 80. i 90. XX wieku należała do najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie. Ich hity takie jak "November Rain", "Don't Cry" czy "Sweet Child O' Mine" podbijały niemal wszystkie listy przebojów. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda Axl Rose. Właśnie obchodził swoje kolejne urodziny.