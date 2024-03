Tak dziś wygląda Viktor Longo, najmłodszy syn Daniela Olbrychskiego. "Cały ojciec" - zobaczcie zdjęcia [17.03.2024 r.]

Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów ma troje dzieci z różnych związków. Najmłodszy syn Daniela Olbrychskiego to Viktor Longo Olbrychski, dziś 35-latek mieszkający w Nowym Jorku. Zdaniem internautów Viktor Longo to "czysty ojciec". Zobaczcie, czy jest łudząco podobny do swojego taty, Daniela Olbrychskiego - zdjęcia Viktora na kolejnych slajdach w naszej galerii >>>

Prończyk/AKPA