Tak dziś wyglądają Duduś i Poldek z "Podróży za jeden uśmiech". Tak zmienili się Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski [4.05.2023 r.]

"Podróż za jeden uśmiech" to polski serial, bez którego dzieci nie wyobrażały sobie wakacji przed telewizorem w latach 70. i 80. XX wieku. Telewizja Polska niemal co roku serwowała widzom kolejne powtórki i zawsze przyciągały one kolejne ogromne rzesze widzów. Dzisiejsi rodzice i dziadkowie zapewniają sobie powrót do przeszłości oglądając serial razem z dziećmi i wnukami.Tak wyglądają dziś Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski, którzy w serialu "Podróż za jeden uśmiech" zagrali Dudusia i Poldka. Zdjęcia >>>>

Screen z filmu "Podróż za jeden uśmiech"