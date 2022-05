Tak gotuje Anna Lewandowska. Zaglądamy do kuchni żony Roberta Lewandowskiego w Monachium [zdjęcia - 2.05.2022]

Robert Lewandowski za kierownicą super Porsche. Zaglądamy do garażu! [zdjęcia]

Anna i Robert Lewandowscy z córkami na co dzień mieszkają w rezydencji w luksusowej dzielnicy w Monachium. Piłkarz kupił ją kilka lat temu, według nieoficjalnych informacji dom warty był wtedy 10 mln euro. Jest tam obszerny salon, urządzone z dbałością o szczegóły pokoje córek Klary i Laury, przeszklony taras na piętrze, a także spory ogród z prywatną siłownią. Oprócz tego Lewandowscy mają do dyspozycji m.in. letni do na Mazurach oraz luksusowy apartament w Warszawie.