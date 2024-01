Tak hibiskus działa na nasz organizm. Mamy listę właściwości i zastosowań tego kwiatu [19.01.2024 r.]

Czym jest hibiskus?

Hibiskus (ketmia szczawiowa) to roślina występująca w klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Osiąga nawet 2,5 m wysokości. Kwitnie od lipca do października. Kwiaty są grube i mięsiste, w kolorze intensywnej czerwieni, o kształcie kielichów. Podlegają suszeniu. Mają zastosowanie w kuchni i farmacji.

Zastosowanie hibiskusa

Właściwości hibiskusa

Kto powinien pić herbatę/napar z hibiskusa?

Jest to łagodny środek przeczyszczający, więc warto go stosować przy zaparciach. Przyspiesza metabolizm, ale powoduje też zwiększone łaknienie. Można go stosować w zakażeniach przewodu pokarmowego, zaburzeniach trawienia, chorobach wątroby. Zobacz w poniższej galerii, jak hibiskus działa na nasz organizm.

Kto nie powinien zażywać hibiskusa?

Jak zrobić herbatę z hibiskusa?

Suszone kwiaty (około łyżeczkę) wkładamy do szklanki i zalewamy wrzątkiem. Pozostawiamy na około 5 minut (możemy przykryć, by przyspieszyć proces). Jak w przypadku zwykłej herbaty - możemy susz pozostawić do końca lub wyjąć przed piciem, by napój nie nabierał mocy. Kwiaty są jadalne, więc jeśli je wyjmiemy – możemy je drobno pokroić i posypać nimi np. ciasto z czekoladową polewą lub czekoladę na gorąco.