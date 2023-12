Tak Jolanta z Inowrocławia i Dariusz z „Sanatorium miłości” spędzają pierwsze wspólne święta. Ich piękna bajka trwa [27.12.2023 r.]

Magiczna atmosfera świąt zagościła w domu Joli z Inowrocławia i Dariusza Kosiec, znanego z programu "Sanatorium miłości". Zakochani spędzą czas w rodzinnym gronie, otaczając się ciepłem i czułością.

Dariusz Kosiec, popularny uczestnik ostatniej edycji programu "Sanatorium miłości" w lipcu 2023 r. poślubił położną Jolę z Inowrocławia. Ślub stał się dużym wydarzeniem towarzyskim i rozpisywały się o nim media ogólnopolskie. Okres Bożego Narodzenia upłynie zakochanym pod znakiem spotkań. - Darek przyjechał do Polski dzień przed Wigilią. Spędzi czas w Polsce do 9 stycznia - zdradza Jola. Para ma sprecyzowane plany na święta, sylwestra i pierwsze dni nowego roku. Małżeństwo spędziło Wigilię w domu, w rodzinnym gronie. Pod choinką znalazły się niespodzianki dla wszystkich członków rodziny. - W pierwsze święto wybierzemy się na spacer na inowrocławski rynek lub do Solanek. Drugie święto spędzę w pracy - zdradza Jola Kosiec.

Boże Narodzenie to w domu Joli i Darka uroczyste święto, pełne blasku, magii i zapachów dobiegających z kuchni. Inowrocławianka wyznaje, że mąż lubi wszystko, co ugotuje. - Na naszym stole nie zabrakło karpia, śledzia, pierogów, barszczu, zupy grzybowej i śliwkowej - wymienia gospodyni.

Jola i Dariusz z Sanatorium Miłości Sylwester w Kruszwicy

Zabawę sylwestrową Jola i Dariusz spędzą w „Gościńcu nad Gopłem” w Kruszwicy. Na imprezie nie zabraknie świadkowej i świadka z osobami towarzyszącymi. - Później wybierzemy się do spa do Jastrzębiej Góry w ramach ślubnego prezentu - dodaje Jolanta.

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Rozstanie z rodziną i powrót do Skandynawii po przerwie świątecznej będą trudne. - Darkowi ciężko wrócić do Norwegii. Z drugiej strony wie, że do emerytury zostały zaledwie dwa lata i musi przetrwać ten czas z dala od nas - wyznaje Jolanta.

Mimo rozłąki, para wiedzie szczęśliwe życie. - Patrzymy w tym samym kierunku. Jesteśmy dojrzali, niezależni finansowo i nie mamy powodów do kłótni. Są tacy, którzy sądzili, że nasz związek przetrwa miesiąc. Nasza relacja kwitnie - mówi Jola.

Wystarczył jeden SMS

- Dziwna jest ta historia. Miłość przez telefon. Wszystko zaczęło się od jednego SMS-a - wspomina Jolanta. Przypominamy, że Jola i Dariusz poznali się dzięki koleżance Agnieszce. - Jechałyśmy razem do Sopotu. Wtedy ona pokazała mi zdjęcie Darka. "Zobacz, to jest mój kolega. On brał udział w "Sanatorium miłości"- powiedziała. Wtedy ja spontanicznie stwierdziłam, że wyślę mu zaproszenie do znajomych na Facebooku. Tak też zrobiłam. Nie dosyć, że przyjął mnie do znajomy do jeszcze dostałam SMS z prośbą o kontakt. Chwilę potem była już pierwsza rozmowa. Bardzo szybko to się potoczyło - opowiada Jola. W lipcu narzeczeni wzięli ślub.

Kobieta podkreśla, że przy niej Darek staje się coraz bardziej romantyczny.- Darek jest troskliwy, nigdy się na nim nie zawiodłam. Jest ciepły, delikatny, często się śmieje, ma dołeczki w policzkach. Nasza relacja oparta jest na przyjaźni, a nie samych obowiązkach. Lubimy razem tańczyć i pić szampana z truskawkami. Jola z natury jest silną kobietą. Odkąd poznała Dariusza, może liczyć na wsparcie. „Dzień dobry, słoneczko” - tymi słowami najczęściej wita ukochaną żonę. Rozpieszcza ją prezentami, najczęściej biżuterią z perłami. - On ciągle mi przypomina, że tworzymy związek i mogę na nim polegać. Jest przy mnie po to, żeby pomóc mi w każdej sytuacji. Czasami nie wierzę w to, że mam takiego męża. Nasza bajka trwa - podkreśla.

Wideo Pułkownik Kultury przejmuje media publiczne w Polsce!