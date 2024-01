Tak kiedyś wyglądała Elżbieta Jaworowicz. Dziennikarka zasłynęła szczególnym sposobem siedzenia [30.01.2024]

O ogromnym sukcesie polskiej dziennikarki niech świadczy przede wszystkim fakt, że jej program “Sprawa dla reportera” nie licząc drobnych przerw, praktycznie nie znika z ramówki od 1983 roku. Chociaż to też nie tak, że od samego początku jego wydawania to właśnie Elżbieta Jaworowicz była prowadzącą. Chociaż dziennikarka była pomysłodawcą tego formatu, to pierwotnie program ten miał innych prowadzących.

Tak kiedyś wyglądała Elżbieta Jaworowicz

Chociaż sam program “Sprawa dla reportera” porusza bardzo trudne tematy, które dotyczą bezpośrednio uczestników zebranych w studiu, to nie z tego przede wszystkim znany jest ten program. Niekwestionowaną gwiazdą całej produkcji stała się właśnie Elżbieta Jaworowicz.

By być jeszcze dokładniejszym, głównie nie chodzi jednak o bardzo dobry warsztat dziennikarki, ale o sposób, w jaki siedzi prowadząca. Charakterystycznie skrzyżowane nogi to efekt starej szkoły dziennikarskiej, w której to młode adeptki tego zawodu uczono, by właśnie w taki sposób siedzieć w studiu.