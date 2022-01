Uczestnicy noworocznego spotkania cieszyli się tym, co dała im natura i ludzie - pięknem otoczenia i najnowszą w regionie przystanią. Martwili się tylko aurą, która w tym roku nie dała im zmierzyć się z typowo zimowymi warunkami. Temperatura powietrza około 6 stopni Celsjusza, wody dwa razy mniej. I co to za warunki dla zahartowanych wodniaków?

Szczęśliwego Nowego Roku, zdrowia i jak najwięcej spotkać na wodzie!