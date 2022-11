Tak krok po kroku ukisisz kapustę. Podajemy prosty przepis na małą porcję, akurat na świąteczny bigos [21.11.2022]

Zachęcamy do przygotowania małej porcji kapusty kiszonej, specjalnie na świąteczny bigos. Akurat jest na to właściwa pora, bo kiszenie trwa do 20 dni. Przepis na kiszenie kapusty jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, ale najlepsza jest kapusta ukiszona wedle własnych potrzeb, czyli z dodatkiem ulubionych przypraw. Jak to zrobić krok po kroku? Sprawdźcie w naszej galerii.

