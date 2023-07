Tak krok po kroku zrobisz najlepszą surówkę z młodej kapusty. Mamy świetny przepis [23.07.23]

Taki jest prosty przepis na surówkę z młodej kapusty. Idealna do grillowanych dań

- Choć jest często obecna na naszych stołach, obok marchewki czy ziemniaka, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele cennych dla zdrowia składników kryje w swoim wnętrzu. Nie jest prawdą, że „kapusta to głowa pusta”. Ta głowa to nasze rodzime superfoods - rekomenduje Barbara Wojda z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

Uprawy kapusty w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 r.

21 lipca 2023 r. ceny wczesnej kapusty na targowiskach w Kujawsko-Pomorskiem kształtują się od 5,5 zł za główkę w Mogilnie, do 8 zł za sztukę na targowisku w Świeciu. W Golubiu-Dobrzyniu i Koronowie - 7 zł za główkę, w Inowrocławiu, Kowalu i Grudziądzu - 6 zł za sztukę.

592,84 hektary upraw kapusty zgłosili rolnicy z Kujaw i Pomorza do płatności bezpośrednich w 2023 roku. Najwięcej - 114,24 ha - w powiecie inowrocławskim, 102,99 ha w powiecie chełmińskim, 80,84 ha w powiecie włocławskim.

Jakie właściwości zdrowotne ma kapusta?

Prozdrowotne właściwości białej kapusty wskazują Ewa Cieślik, Iwona Cieślik i Mariusz Borowski z Uniwersytet Rolniczego w Krakowie. Z ich pracy wynika, że kapusta zapobiega nowotworom oraz pomaga w ich leczeniu. Zjawisko to nazywa się chemoprewencją:

- Rośliny z rodziny krzyżowych, takie jak brokuły, kapusta czy kalafior, to naturalne czynniki chemoprewencyjne, które przyczyniają się do zahamowania lub odwrócenia procesu nowotworzenia – podają naukowcy.

Dotyczy to wszystkich etapów rozwoju raka. O chemoprewencji nie powinny zapominać osoby zdrowe. - Spożywanie warzyw krzyżowych zapobiega powstawaniu zmian nowotworowych m. in. dzięki zmniejszeniu aktywności enzymów aktywujących czynniki rakotwórcze. W dalszych etapach rozwoju wspomagają one leczenie, utrzymując jego efekty w trakcie chemioterapii.