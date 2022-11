Tak krok po kroku zrobisz nalewkę z pigwowca - zobacz przepis. "Ma leczniczą moc” [11.11.2022] Agnieszka Romanowicz

Do przygotowania naszej nalewki trzeba mieć 2,5 kg owoców, 1 kg cukru i 2 litry alkoholu 60 proc. - Podstawową zasadą przy sporządzaniu nalewek jest użycie czystego spirytusu rozcieńczonego przegotowaną wodą a nie monopolowej wódki – zaznacza resort rolnictwa. Jak zrobić nalewkę z pigwy krok po kroku? Zobaczcie w naszej galerii. Fotoajola/123RF Zobacz galerię (8 zdjęć)

Jest kilka sposobów na pigwówkę. Niektórzy mieszają sok z alkoholem, inni zalewają nim owoce. Są też różne upodobania co do postawiania w nastawie pestek pigwowca. Dla jednych są konieczne do uzyskania intensywnej barwy i korzennego posmaku trunku, dla innych gorycz pestki psuje cały efekt.