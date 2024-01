Tak luksusowo żyje i ubiera się Allan Enso, syn Edyty Górniak - zdjęcia. Oto jego stylizacje warte majątek [16.01.2024]

"Każdy artysta definiuje sukces inaczej. Dla jednych to występ w Operze Leśnej czy w Amfiteatrze w Opolu. Fryderyk czy Orange Festival. Niektórzy sięgają jednak wyżej. Internet nie ma granic, YouTube nie ma granic. Ten limit ustawiamy tylko w swojej głowie. Jeśli dotrzemy do Sopotu i da nam to szczęście, to okey - można tu zostać, a jak chcemy dalej, wyżej - nic nie staje nam na przeszkodzie, by spełniać się globalnie. Dziś nie umiem powiedzieć, gdzie widzę siebie za pięć, dziesięć lat. Powiem tak - tam, dokąd zaniesie mnie życie. Muzyka i moda, mam na myśli projektowanie, to są dwie dziedziny, w których się spełniam. Moje największe pasje. Mam szufladę pełną swoich projektów. Sam montuję swoje stylówki. Chcę jak najszybciej lecieć z tym tematem dalej. Generalnie stawiam na niezależność poprzez pasję" - zdradził Allan Krupa w maju 2023 roku.