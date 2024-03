Tak luksusowo żyje Karolina Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. Żona Piotra Kraśki zarządza stadniną koni w Gałkowie [3.03.2024 r.]

Stadnina koni w Gałkowie - to tu zarządza Karolina Ferenstein-Kraśko

Stadninę koni w Gałkowie (położonym w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Ruciane-Nida), którą dziś zarządza 46-letnia Karolina Ferenstein-Kraśko, założyli jej rodzice, Krzysztof Ferenstein i Wanda Bucholc-Ferenstein, a było to w 1988 roku.

Tradycje jeździeckie dziedziczone są w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie.

Jak sama podkreśla, "wszystko zaczęło się w roku 1899. To wtedy, jeszcze w XIX wieku, przyszedł na świat bez wątpienia najodważniejszy i najsłynniejszy jeździec historii naszej rodziny - Ludwik Ferenstein. (...) I za jego też sprawą kolejne pokolenia będą miały zwyczaj najpierw wsiadać na konia, a potem uczyć się chodzić. Wyjątkowa była miłość mego dziadka do koni. Ale to też staje się jasne, gdy będziemy pamiętać, że konie były nie tylko jego pasją, miłością, pracą, ale też wiele razy ratowały mu życie".