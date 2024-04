Tak luksusowo żyje syn Krzysztofa Rutkowskiego - zdjęcia. Dziecko detektywa opływa w dostatek [14.04.2024] Iwona Góralczyk

Krzysztof Rutkowski Junior pasjonuje się samochodami wojskowymi i sportowymi. Modnie się ubiera, bywa z rodzicami na rozmaitych wydarzeniach, zwiedza świat. Tak luksusowo żyje Krzysztof Junior - zobacz w naszej galerii >>> AKPA Zobacz galerię (27 zdjęć)

Krzysztof Rutkowski junior, syn znanego detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Rutkowski, przyciąga uwagę mediów, co nie jest przypadkiem. Jego rodzice nie szczędzą swojemu dziecku przyjemności i zasypują go nowymi gadżetami. Chłopiec drogo się ubiera, wygląda jak mały model. Już w maju tego roku Krzysztof junior będzie miał uroczystość pierwszej komunii świętej. Co można kupić chłopcu, który ma wszystko? Zobacz, jak luksusowo żyje syn znanego detektywa.