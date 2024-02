Tak ma wyglądać nowe Centrum Edukacji Przyrodniczej w Grudziądzu. Powstać ma przy Parku w Wielkim Tarpnie. Mamy zdjęcia

Nowe Centrum Edukacji Przyrodniczej powstać ma w Grudziądzu

- Park jest świetny, ale zaniedbany, to wieloletnie zaniedbania - Maciej Glamowski mówił jesienią ubiegłego roku. I dodawał: - Przygotowaliśmy inwentaryzację drzewostanu, przygotowaliśmy projekt przystosowania parku do celów rekreacji.

Od jesieni ubiegłego roku udało się sfinalizować przejęcie nieruchomości od KOWR-u. - Co bardzo istotne, pozyskaliśmy to nieodpłatnie - podkreśla Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Było to możliwe, ponieważ przeznaczenie tego terenu będzie pod cel publiczny o charakterze oświatowym.