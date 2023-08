Tak ma wyglądać ślub Iwony i Gerarda. Wielkie wydarzenie gwiazd Sanatorium Miłości [2.08.2023]

Tak ma wyglądać ślub Iwony i Gerarda. Wielkie...

Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz poznali się w drugiej edycji programu "Sanatorium miłości". Ona przez całe życie była nauczycielką wychowania fizycznego, a on ratownikiem górniczym. Zgłosili się do programu, by znaleźć bratnią duszę i udało im się. Od razu wpadli sobie w oko i od czterech lat tworzą piękny związek. Tak wyglądały zaręczyny Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia >>>> AKPA/Filip Radwański