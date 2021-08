Tak mają mieszkać Ania i Grzegorz Bardowscy z Rolnik Szuka Żony. Ich nowy dom robi wrażenie! [zdjęcia - 1.09.2021]

Zbigniew Bródka wznawia karierę! Mistrz igrzysk Soczi chce wystartować w Pekinie!

Siedem lat temu zachwycił świat zdobywając złoty medal igrzysk w Soczi, później był chorążym polskiej reprezentacji na kolejnych igrzyskach w Pjongczangu, a teraz chce zakwalifikować się do kadry olimpijskiej na Pekin. Zbigniew Bródka wznowił karierę, by do swojego dorobku dopisać start na czwartych igrzyskach olimpijskich.