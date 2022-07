Tak Małgorzata Rozenek urządziła kuchnię w nowym domu. Jasne kolory i skarby w szufladach [zdjęcia - 18.07.2022]

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wprowadzili się do nowego większego domu. Perfekcyjna pani domu wciąż go jeszcze urządza, a my zaglądamy do kuchni. Jasne meble, ciemne blaty, stylowe lampy, a w szufladach mnóstwo kolorowych dodatków. Zobaczcie zdjęcia nowej kuchni Małgorzaty Rozenek!