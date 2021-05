Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Przeniosła się na wieś, a wnętrza jej domu zachwycają [zdjęcia - 17.05.2021 r.]

Zdrowe śniadanie - garść pomysłów na ciekawe i zdrowe śniadanie

Podobno śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia! Dlatego takie istotne jest, by zjeść pyszne i zdrowe śniadanie. Brakuje Ci już pomysłów? Podpowiadamy, co można przygotować na ten posiłek, by urozmaicić swoją dietę. Masz dość pieczywa na śniadanie? W naszych propozycjach znajdziesz pomysłu na śniadanie bez chleba. Owsianki, koktajle, jajka oraz placuszki to jedne z wielu inspiracji! Spróbuj nowych pomysłów na zdrowe śniadanie.