Tak mieszka Aneta Zając. Wnętrze jej domu jest jasne i przytulne! [zdjęcia - 23.05.2021]

Aneta Zając to ciesząca się sympatią widzów aktorka teatralna i filmowa. Popularność zdobyła rolą Marysi Radosz w serialu "Pierwsza Miłość". Ponadto widzowie mogą ją znać z występów w "Plebania" czy "Na dobre i na złe".

Tak mieszka Aneta Zając z rodziną - zobaczcie zdjęcia

W 2014 roku w parze ze Stefano Terrazzino zwyciężyła 14 edycję programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami". Prywatnie jest mama dwóch synów, których ma ze związku z aktorem Mikołajem Krawczykiem. Aktorka wraz z rodziną mieszka w pięknym mieszkaniu we Wrocławiu.