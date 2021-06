Tak mieszka Artur Szpilka. "Cycu" i "Pumba" rządzą w luksusowym domu [zdjęcia - 3.06.21]

Piękne dziewczyny robią zdjęcia w rzepaku. "Rzepiary" podbijają Polskę i chwalą się sesjami

"Rzepiary" stało się w tym roku bardzo popularnym określeniem. To osoby, które jadą czasem nawet wiele kilometrów, by znaleźć idealne pole rzepaku i zrobić sobie w nim zdjęcie. Oczywiście, to nie nowy trend, jest znany już od kilku lat. W tym roku internet aż ugina się od zdjęć w rzepakach.