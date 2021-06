Tak mieszka Artur Szpilka. "Cycu" i "Pumba" rządzą w luksusowym domu [zdjęcia - 5.06.21]

Mikołaj Jędruszczak z Torunia w nowym programie "One Night Squad". Czy podbije serca widzów?

Najpierw wygrał program "Love Island. Wyspa miłości". Chwilę później wystąpił w "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Teraz podbija serca widzów w nowym telewizyjnym show "One Night Squad". Na Instagramie obserwuje go 146 tys. osób. Chodzi oczywiście o Mikołaja Jędruszczaka, tenisistę z Torunia. Sprawdźcie, co u niego słychać.