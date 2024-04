Tak mieszka Christoph z "Rolnik szuka żony". To domek holenderski. Zobaczcie zdjęcia! [9.04.2024]

- Christoph spędził dzieciństwo w Niemczech. Do Polski przyjechał 10 lat temu, aby zająć się biznesem, który zapoczątkował jego ojciec. Obecnie razem z siostrą zarządzają gospodarstwem położonym na 600 hektarach. Jestem ciekawa, jaka dziewczyna mogłaby zawrócić mu w głowie i czy ma jakieś konkretne wymagania co do przyszłej partnerki. Zobaczmy, jak wygląda jego świat - powiedziała w programie "Rolnik szuka żony" Marta Manowska.