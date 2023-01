Tak mieszka Dominik Dudek. To zwycięzca "The Voice of Poland 13" [zdjęcia - 7.01.2023]

Dominik Dudek głosami widzów TVP 2 zwyciężył 13. edycję kultowego programu "The Voice of Poland". - Dziękuję z całego serca, że na mnie głosowaliście. Do zobaczenia niedługo na polskich scenach. Obiecuję, że was nie zawiodę i moja muzyka - mam nadzieję - trafi do waszych serc - powiedział po zwycięstwie w programie "The Voice of Poland 13" Dominik Dudek.

Jego trener Aleksander Milwiw-Baron również nie ukrywał zadowolenia.