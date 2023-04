Tak mieszka Elżbieta Czabator z Rolnik Szuka Żony 8. "Chciałam, żeby ten dom miał duszę" [20.04.2023 r.]

Elżbieta Czabator w obecnym domu mieszka od 15 lat. To spory budynek. Ma około 200 metrów kwadratowych powierzchni.- Budowaliśmy go od podstaw. Gdy kupowaliśmy działkę, nic tu nie było. Dom jest nowy, ale wykończenie stare, bo taki mieliśmy pomysł na to miejsce. Chcielibyśmy, żeby ten dom miał duszę - zdradziła w programie "Pytanie na śniadanie" Elżbieta Czabator, znana z programu "Rolnik szuka żony".Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Elżbieta Czabator z programu "Rolnik szuka żony". Zdjęcia >>>>

Screen z programu "Pytanie na śniadanie" w TVP 2