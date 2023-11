Tak mieszka Emilia Krakowska - zdjęcia. Oto wiejski dom kultowej Jagny z "Chłopów" [19.11.2023 r.]

Fani z uwielbieniem o Emilii Krakowskiej

Przez wszystkie lata swojej zawodowej kariery zyskała uznanie tysięcy widzów w całej Polsce. Fani kochają Emilię Krakowską, mówiąc o niej, że to aktorka "starej szkoły, wielka dama polskiego kina i teatru, kobieta z klasą".

Emilia Krakowska kupiła dom na wsi

Zakup posiadłości okazał się strzałem w dziesiątkę - dom nad Świdrem w Kopkach stał się jej królestwem relaksu. Wiele za sprawą sielskiego klimatu, zieleni otaczającej zabudowania, a także ciszy tak potrzebnej po wytężonej pracy.

"No więc kupiłam chatkę nad Świdrem. Musiałam skończyć kurs rolniczy, aby móc wejść w jej posiadanie" - wspomina aktorka na portalu interia.pl.

Początkowo domek był pokryty strzechą. Aktorka postanowiła go wyremontować i wprowadzić udogodnienia, by móc spędzać tu wakacje z najbliższymi, a i zapraszać do swojej posiadłości znajomych.