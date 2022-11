Tak mieszka Emilka Korolczuk z programu Rolnicy Podlasie. Ma duże gospodarstwo [28.11.2022 r.] KP

36-letnia sołtys wsi jest w szczęśliwym związku z Karolem, z którym ma córeczkę Laurę. Od 2011 roku wspólnie z babcią Heleną prowadzi 16-hektarowe gospodarstwo w Laszkach. Rolniczka opiekuję się ponad setką(!) zwierząt. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Emilia Korolczuk - ulubienica fanów "Rolnicy. Podlasie".Szczegóły na kolejnych slajdach >>> Fokus TV Zobacz galerię (16 zdjęć)

Emilia Korolczuk to bez wątpienia najsłynniejsza rolniczka w Polsce. Bohaterka serialu "Rolnicy. Podlasie" na co dzień prowadzi gospodarstwo w rodzinnych Laszkach. To dzięki niej miejscowość jest słynna na całą Polskę. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka bohaterka "Rolników z Podlasia".