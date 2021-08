Tak mieszka Ewelina Lisowska. Wnętrza są niezwykle stylowe [zdjęcia - 26.08.2021]

Tak mieszka Ewelina Lisowska

Ewelina Lisowska jest piosenkarką, której popularność przyniósł program "X-Factor". Jej piosenki "Nieodporny rozum", czy "W stronę słońca" śpiewała cała Polska. Wokalistka była również uczestniczką programów "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo". Jest laureatką nagrody "SuperJedynki" "Eska Music Awards 2013", a także "51. KFPP w Opolu". Piosenkarka mieszka w pięknym domu we Wrocławiu. Wystrój jest nowoczesny i niezwykle stylowy. Sypialnia jest niezwykle elegancka. Na uwagę zasługuje stylowa garderoba. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Ewelina Lisowska.