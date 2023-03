Tak mieszka Filip Chajzer. Po rozstaniu z narzeczoną prezenter kupił luksusowy apartament w Warszawie [zdjęcia]

Tak mieszka i żyje na co dzień Filip Chajzer. Właśnie kupił luksusowy apartament na warszawskiej Ochocie, wcześniej pochwalił się także nowym domem na Mazurach. Zobaczcie zdjęcia - tak mieszka Filip Chajzer.Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Tak mieszka Filip Chajzer. Ten apartament w kamienicy w Warszawie robi wrażenie!

Apartament w eleganckiej kamienicy na Ochocie to najnowszy nabytek Filipa Chajzera. - Zmiany w moim życiu osobistym sprawiły, że przy okazji realizuję kolejne marzenie o mieszkaniu w przedwojennej kamienicy na Ochocie, dzielnicy, z której pochodzą moi dziadkowie. To powrót do korzeni. Wchodzi się przez bramę i czuje ducha historii Warszawy - opowiadał Filip Chajzer "Faktowi".

Tak wygląda nowy apartament Filipa Chajzera. Prezenter znowu jest singlem

Te zmiany w życiu osobistym, to kolejna nieszczęśliwa miłość w życiu Filipa Chajzera. Tym razem rozstał się z 25-letnią Julią zaledwie dwa miesiące po zaręczynach. Wcześniej był jeszcze w dwóch związkach, ma syna Aleksandra. Nie jest tajemnicą, że burzliwe życie miłosne Filipa Chajzera nie specjalnie podoba się jego ojcu, Zygmuntowi.

Taki dom na Mazurach ma Filip Chajzer. "To mój raj"

Wcześniej Filip Chajzer zrealizował inne marzenie związane z nieruchomościami: wybudował dom na Mazurach. To drewniana posiadłość z bezpośrednim dostępem do jeziora, przestronnym salonem. Całkowita powierzchnia to 140 m, a do dyspozycji gospodarza jest jest m.in. jacuzzi w ogrodzie. Filip Chajzer nazywa to miejsce swoim "mazurskim rajem". - Szukałem go od dobrych kilku lat bo właśnie tyle zajęło mi znalezienie mojej wymarzonej działki z bezpośrednim dostępem do linii brzegowej jeziora, zlokalizowanej w sąsiedztwie lasów, otoczeniu dzikiej przyrody - wyjaśnia.

Tak mieszka i żyje na co dzień Filip Chajzer - za to kochają go widzowie

Pracę w mediach zaczynał jako redaktor „Super Expressu”, „Życia Warszawy” i „Newsweeka”.

od 2009 roku związany jest z TVN, w którym prowadził głównie rozrywkowe show

ma w CV także pracę w kilku rozgłośniach radiowych

Gdzie mieszka Filip Chajzer? Teraz apartament, a wcześniej piękna posiadłość pod Warszawą

Wcześniej Filip Chajzer wraz z partnerką Małgorzatą Walczak mieszkał w nowoczesnej willi w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą. To prawie 400 metrów powierzchni, elegancka murowana i drewniana elewacja i ogromny teraz zielony dookoła. Dodatkowym atutem posiadłości jest sąsiedztwo Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

