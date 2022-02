Tak mieszka i żyje Adam Małysz. Sport, ogród i kuchnia to pasje mistrza skoków [zdjęcia - 6.02.22]

Adam Małysz to jedna z pomnikowych postaci polskiego sportu. To dzięki niemu eksplodowało zainteresowanie skokami narciarskimi, to on kładł podwaliny pod późniejsze sukcesy olimpijskie jego młodszych kolegów. Na sportowej emeryturze Adam Małysz wciąż pozostaje aktywny i ma wielki wpływ na polskie skoki. A jak wygląda jego życie prywatne? Zobaczcie zdjęcia z wnętrza jego posiadłości w Wiśle.