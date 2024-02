Tak mieszka i żyje Arkadiusz Krygier - Olgierd z "Gliniarzy". Kibice Anwilu Włocławek dobrze go znają [24.02.2024 r.]

Arkadiusz Krygier znany jest głównie ze swojej roli w paradokumentalnym serialu "Gliniarze", emitowanego przez telewizję Polsat, gdzie gra aspiranta sztabowego Olgierda Mazura (od 2016 roku). Jako aktor pojawił się również w w serialu TVN - sędzia Anna Maria Wesołowska, w paradokumencie "Malanowski i partnerzy". Za sobą ma również ma epizod w filmie "Niewidzialna gra" Patryka Vegi, czy serialu "Ojciec Mateusz".

Mimo że z wykształcenia jest prawnikiem, to ten zawód go nie porwał. - Z całym szacunkiem do kolegów prawników, ta branża to straszna nuda - mówił w rozmowie z serwisem interia.pl. - Po obejrzeniu kilku filmów m.in.: "Ludzie honoru" czy "Dwunastu sprawiedliwych" można mieć o tym zawodzie piękną wizję. Niestety, u nas wygląda to nieco inaczej. Stwierdziłem, że to zupełnie nie moja bajka. Zauważam jednak pewne połączenie pomiędzy moją prawniczą przygodą a "Gliniarzami". Zawsze chcę stać po stronie sprawiedliwości. Jako prawnik chciałem się wzorować głównie na amerykańskich produkcjach, w którym obrońca to aktor przed ławą przysięgłych. Po kilku moich wizytach na sali rozpraw zrozumiałem, że Polska to nie Stany Zjednoczone.