Tak mieszka i żyje Ewa Swoboda. Utalentowana sprinterka, miłośniczka zwierząt i tatuaży [zdjęcia - 1.03.2024]

Ewa Swoboda ma stalkera?

Popularność Swobody ma swoje blaski i cienie. Jakiś czas temu lekkoatletka przyznała, że jest nękana przez zakochanego w niej Sebastiana Urbaniaka. Sportowiec najwyraźniej nie przyjmuje do wiadomości tego, że Swoboda nie jest zainteresowana relacją z nim i pojawia się wszędzie tam, gdzie trenuje czy startuje zawodniczka. Nie inaczej było podczas ostatnich halowych mistrzostw Polski w Toruniu.

Swoboda zauważyła Urbaniaka na trybunach i poprosiła ochronę o interwencję. Doszło do szarpaniny, a Urbaniak został usunięty z trybun. Wszystko na oczach innych kibiców.

Sytuację skomentowała zawodniczka. - Cóż mogę powiedzieć? Jest to trudna sytuacja, ale mam nadzieję, że te zdjęcia obiegną internet. Sprawa trafiła do prawnika i czekamy, jak to się rozwiąże - mówiła. - Jestem osobą publiczną i muszę się z tym liczyć. Ja rozumiem, jeżeli ktoś jest fanem, ale ten ktoś jest po prostu popie******y. Mnie to nie łamie - dodała.