Tak mieszka i żyje Ivanka Trump, córka byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Często pokazuje i wspomina zmarłą mamę [zdjęcia]

Kariera Ivanki Trump, córki byłego prezydenta USA

Biznes małżeński Ivanki i Jareda

Po odejściu ojca z urzędu, Ivanka powróciła do biznesu i skupiła się na swoich projektach. Wspólnie z mężem Jaredem Kushnerem założyła firmę Inaugural Brands zajmującą się produkcją i dystrybucją odzieży damskiej i biżuterii.

Córka byłego prezydenta USA jest autorką kilku książek, w tym "The Trump Card: Playing to Win in Work and Life" oraz "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success".

W ostatnich latach uchodziła za jedną z najbogatszych kobiet w Stanach Zjednoczonych.