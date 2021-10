Tak mieszka i żyje Izabela Janachowska. Zobaczcie zdjęcia domu gwiazdy programu "Taniec z Gwiazdami" [zdjęcia]

Tak mieszka i żyje Izabela Janachowska

Izabela Janachowska jest popularną tancerką, prezenterką telewizyjną, a także ekspertką ślubną. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki występowi w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie partnerowała między innymi Radosławowi Majdanowi, czy Pawłowi Stalińskiemu. W trakcie przygotowań do własnego ślubu zainteresowała się branżą ślubną do tego stopnia, że związała z nią swoją ścieżkę zawodową. "Wedding Dream by Izabela Janachowska" jest profesjonalnym portalem ślubnym. Tancerka prywatnie związana jest z przedsiębiorcą Krzysztofem Jabłońskim. Para ma razem syna Christophera Alexandra. Wraz z rodziną tancerka mieszka w pięknym domu. Zobaczcie jak mieszka i żyje Izabela Janachowska.