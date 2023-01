Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac [7.01.2023 r.]

Jan Eugeniusz Lubomirski Lanckoroński urodził się 22 marca 1978 w Krakowie. Jest synem Stanisława Stefana Lubomirskiego–Lanckorońskiego (ur. 1931) i Ewy Tarnawieckiej (ur. 1945). Pochodzi z rodu książęcego Lubomirscy herbu Drużyna (żyjącego w zakolach rzeki Szreniawy koło Proszowic w czasach Mieszka I). Książę z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczył się też w London School of Economics oraz University of Navarra w Barcelonie we współpracy z Uniwersytetem Harvarda. Zdobywał także wykształcenie w zawodzie doradcy i maklera giełdowego oraz zarządcy nieruchomości. Znany jest jako inwestor, działacz społeczny, prezes Grupy Landeskrone. W 2021 zajął setne miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków według tygodnika "Wprost”, z majątkiem w wysokości 450 mln zł.

Jest członkiem Rad: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Łazienki Królewskie w Warszawie, mecenasem Festiwalu im. Księcia Władysława Lubomirskiego, członkiem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, honorowym strażakiem, członkiem rady Business Centre Club (BCC) i kapituły Strażnika Pamięci, od 2014 roku ambasadorem województwa lubuskiego. Wydał trylogię „Lubomirscy Książęta Polscy”.