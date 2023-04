Tak mieszka i żyje Magda Linette. Kocha psy, odpoczywa na Florydzie, kolekcjonuje buty [zdjęcia]

Tak mieszka i żyje na co dzień Magda Linette. Półfinalistka Australian Open to skromna poznanianka, która do wszystkiego doszła ciężką pracą. Chętnie pomaga innym, uwielbia modę, kolekcjonuje buty, a po zakończeniu kariery zamierza adoptować psiaka ze schroniska - taka jest prywatnie Magda Linette, aktualnie jedna z najlepszych tenisistek na świecie.Na następnych zdjęciach kolejne informacje. Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Tak mieszka i żyje na co dzień Magda Linette. Półfinalistka Australian Open to skromna poznanianka, która do wszystkiego doszła ciężką pracą. Chętnie pomaga innym, uwielbia modę, kolekcjonuje buty, a po zakończeniu kariery zamierza adoptować psiaka ze schroniska - taka jest prywatnie Magda Linette, aktualnie jedna z najlepszych tenisistek na świecie.

Na razie jej prywatne życie to treningi, lotniska i podróże na turnieje na całym świecie z krótkimi przerwami na wizyty w rodzinnym domu w Poznaniu. Po zakończeniu kariery Magda Linette osiedli się w ciepłym klimacie. Sama przyznaje, że najlepiej czuje się w USA na Florydzie, a nie przepada za Australią. - Z drugiej strony to od najbliższych, od rodziny i to jest minus. To, gdzie za kilka lat będzie mój dom wciąż nie wiem, ale to na pewno nie będzie łatwa decyzja - przyznaje.

Magda Linette prywatnie. To wielka miłośniczka psów

O ile Iga Świątek to kociara, to Magda Linette jest zadeklarowaną psiarą. Jej ulubioną rasą jest blue merle’s, ale tenisistka po zakończeniu kariery i ustatkowaniu się w jednym miejscu raczej zdecyduje się na adopcję. - z jednej strony mam rasy, które uwielbiam, wręcz kocham, a z drugiej strony wolałabym adoptować psiaka. Z mamą adoptowałam psa i obie wiemy jakie to cenne i jak ważne dla zwierzaka. Jest mnóstwo psów, które potrzebują domu i miłości - podkreśla Linette.

Tak żyje na co dzień Magda Linette. Ta kolekcja butów robi wrażenie!

Inną pasją Magdy Linette jest moda. Tenisistka ma słabość przede wszystkim do butów, których zgromadziła pokaźną kolekcję. Stać ją na każdy model, tylko za półfinał Australian Open zainkasowała ponad 600 tys. dolarów, a w całej karierze zarobiła już prawie 5 mln dolarów. - Uwielbiam modę, jest częścią mojego życia, ale nie sądzę, bym po zakończeniu kariery sportowej mogła się poświęcić tej profesji - dodaje nasza tenisistka.

Tak mieszka Magda Linette. Tenisistka zarabia miliony, ale także ma czas na pomaganie innym

Magda Linette to nie tylko świetna tenisistka, ale osoba bardzo zaangażowana społecznie. Aktywnie działa w Radzie Zawodniczek WTA (WTA Players Council). - Czasami dostaję 200-300 wiadomości po naszych spotkaniach i na wszystkie odpowiadam. Mocno temu się poświęcam. Było sporo pracy przez ostatnie półtora roku. Nic za to nie zarabiamy. Chcemy po prostu pomóc dziewczynom, które mają trudniej. To miało być przygotowanie do „życia po życiu”. Bym umiała się lepiej komunikować, lepiej wyrażać. Bym potrafiła się przebić i wyrazić swoją opinię przy osobach, które mają bardzo duży autorytet - mówi poznanianka.

Czy w przyszłości Magda Linette rzuci wyzwanie Idze Świątek w rywalizacji o tytuł najlepszej Polki w WTA. Linette skromnie podkreśla, że sportowo jej wciąż bardzo daleko do młodszej rodaczki. - Ona znajduje się na dużo wyższym poziomie, więc nie ma pomiędzy nami rywalizacji. Czy widzę się w starciu z Igą? Oczywiście, bo muszę się widzieć w starciu z każdą zawodniczką - mówi.

Magda Linette - najważniejsze osiągnięcia

gra pojedyncza Wielki Szlem - półfinał (Australian Open 2023)

WTA Tour - 2 zwycięstwa (Bronx 2019, Hua Hin 2020) gra podwójna Wielki Szlem - półfinał (Roland Garros 2021)

WTA Tour - 2 zwycięstwa (Charleston, Eastbourne 2022)

