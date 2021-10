Tak mieszka i żyje Majka Jeżowska. Zobaczcie wnętrza! [zdjęcia]

NOWE Jacek Gmoch: "Chciałbym, by Paulo Sousa był w Polsce dobrze rozumiany" [ROZMOWA]

- Wziął kadrę z marszu, więc musi jeszcze chwilę potrwać zanim zespół zacznie grać tak, jak on to sobie wyobraża. On przecież musiał zacząć w jednym momencie...