Tak mieszka i żyje Mariusz Pudzianowski. Siłacz morsuje w śniegu [zdjęcia]

Jak mieszka Mariusz Pudzianowski? Zaglądamy do posiadłości siłacza w Białej Rawskiej. To skromne wnętrza, ale piękny ogród. Gwiazda KSW lubi ruch na świeżym powietrzu, morsuje w śniegu, kocha psy i często zagląda do kuchni. Zobacz na naszych zdjęciach jaki dom ma i jak żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski.

Fot. Grzegorz Galasinski/Polskapress