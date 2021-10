Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Zdrójkowski. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy serialu rodzinka.pl [zdjęcia - 26.10.21]

Adam Zdrójkowski jest aktorem i prezenterem telewizyjnym. Sympatię widzów przyniosła mu rola Kuby Boskiego w serialu "Rodzinka.pl". Zdrójkowski był prowadzącym wielu programów rozrywkowych między innymi "The Voice of Poland" i "The voice of Kids". Aktualnie możemy oglądać go w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Aktor aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak mieszka.